Власти Кузбасса прокомментировали появление негативных эффектов после вакцинации

Во время брифинга была озвучена информация о ходе вакцинации в регионе и последствиях, которые после введения препарата на себе ощутили некоторые жители Кемеровской области. Так, заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова пояснила, что все побочные эффекты описаны в рекомендациях к прививке.

– Вот какие прописаны побочные эффекты, такие они есть и у наших вакцинированных. У кого-то совсем нет. У кого-то есть, – заявила представитель регионального Минздрава.

С ее слов, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Одни пережили введение первой части препарата без осложнений, но получили острую реакцию на вторую, а другие наоборот испытывали недомогание после первичной прививки. При этом какие именно реакции испытывали кузбассовцы медик не уточнила.