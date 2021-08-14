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Власти Кузбасса прокомментировали потоп в новой школе за почти 900 млн рублей

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В социальных сетях представители кузбасского правительства объяснили появление потоков воды с потолка в школе, которая недавно открылась.

По данным властей, в школе № 160, которая совсем недавно открылась в городе Тайга, произошел отрыв ревизионной крышки ливневой канализации. Это привело к протечке дождевой воды в здание.


Отмечается, что поток воды остановился спустя пять минут после протечки. Последствия инцидента были устранены уже через 10 минут.

- В настоящее время протечек нет, материального ущерба нет, как и запланировано, школа начнет работу 1 сентября, - говорится в официальном ответе властей.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о потопе, который образовался в здании школы, отстроенной за почти 900 миллионов рублей, и попал на видео.

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