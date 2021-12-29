Власти Кузбасса прокомментировали отмену QR-кодов в гостиницах

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Глава шахтерского края Сергей Цивилев объяснил причину, по которой власти ослабили коронавирусные ограничения для гостиничного бизнеса.

"Отмена" системы QR-кодов на территории популярного горнолыжного курорта в Кузбассе возмутила жителей области. Граждан озадачил и тот факт, что без наличия данных о прохождении вакцинации они не могут попасть даже в кафе и ТЦ региона, в то время как отдыхающим в Шерегеше все развлечения оказались доступны без каких-либо коронавирусных ограничений.


В ответ на возражения губернатор Сергей Цивилев напомнил кузбассовцам, что введение QR-кодов в гостиницах Кузбасса отложено до конца января в связи с тем, что доля наиболее уязвимого населения в возрасте 60+ на курортах намного меньше, чем в торговых центрах и заведениях общепита.


Также глава отметил, что с большой долей вероятности все туристы пенсионного возраста уже вакцинированы, поскольку много путешествуют.

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