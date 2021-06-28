Власти Кузбасса прокомментировали новые смерти пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Кузбассе зафиксированы четыре новых случая смерти среди зараженных китайским вирусом пациентов.
– У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Топкинском муниципальном округе, – говорится в сообщении властей.
Также стало известно о новых 161 случае заражения COVID-19 на территории шахтерского края. Большинство заболевших выявлено в южной столице области.
Всего к настоящему времени с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 39 791 кузбассовцам. Из них в регионе продолжают получать лечение 1 306 пациентов. Общее число умерших – 808 человек.
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