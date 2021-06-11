Власти Кузбасса прокомментировали новые смерти пациентов с коронавирусом

Китайский вирус продолжает убивать жителей шахтерского края. Накануне еще трое уроженцев региона скончались после заражения COVID-19

– У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Топках.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, хронической патологии почек. Она проживала в Кемерове. , – говорится в сводке за 11 юня.

Судя по последним данным, за прошедший день в регионе были выявлены еще 71 зараженных.

Всего к настоящему времени с начала пандемии в Кузбассе диагноз COVID-19 был поставлен 37 710 раза. Сегодня продолжают получать лечение 610 человека. Число жертв вируса достигло 745.