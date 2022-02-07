Власти Кузбасса продлили режим НМУ в трех городах

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Режим "черного неба" продолжит действовать сразу для четырех муниципалитетов Кемеровской области.

Сегодня, 7 февраля, стало известно о продлении режима неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе. Согласно информации министерства природных ресурсов и экологии региона, данные меры продолжат действовать в Кемерове до 18:00 часов 8 февраля, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске ‒ до 18:00 часов 9 февраля.


Так как во время так называемого "черного неба" метеоусловия способствуют скоплению в атмосфере загрязняющих веществ, предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов.


Напомним, что синоптики спрогнозировали дымку и дым на территории Кузбасса в ближайшие несколько дней. Новокузнецк обогнал Москву по степени загрязненности воздуха.

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