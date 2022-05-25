Власти Кузбасса продлили ограничения по коронавирусу в регионе

Сегодня, 25 мая, в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса появилось распоряжение, продлевающее сроки действия ограничений, которые были введены из-за COVID-19.
‒ Продлить по 30.06.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области ... О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, ‒ сообщается в документе.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что власти региона временно сняли ограничения ради слета пионеров.
Напомним, что сейчас суточный прирост заболевших коронавирусом в Кемеровской области увеличивается.
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