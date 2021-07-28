Власти Кузбасса продлили коронавирусные ограничения из-за ситуации в регионе

Согласно документу, опубликованному на сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса, в распоряжение губернатора "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 15 июня вносятся изменения. Теперь некоторые ограничения продолжат действовать до 11 августа 2021 года.

Речь идет о запрете на массовые мероприятия, работу фуд-кортов в торговых центрах и комплексах, а также об ограниченном времени работы предприятий общепита и заполняемости кинозалов.

В тексте распоряжения также уточняется, что решение о продлении ограничительных мер продиктовано санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.