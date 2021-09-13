Власти Кузбасса предложили освобождать школьников от занятий на пять дней

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В случае, если ученики школы будут отсутствовать на занятиях меньше пяти дней, то справка из поликлиники после "прогулов" не обязательна. Таким образом, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил исключить "лишние" походы детей в больницу.

Ребенок может отсутствовать на школьных занятиях в течении пяти дней без предъявления справки из поликлиники, заключил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 13 августа.


Глава региона отметил, что такие меры необходимы для исключения лишних походов ребенка в поликлинику.

— Чтобы не заставляли бегать в поликлинику, если ребенок день-два не сходил в школу. До пяти дней чтобы никто справок от него не требовал. Нам лишние походы в поликлинику совершенно не нужны, — подчеркнул он.

В настоящий момент Министерство образования Кузбасса получило поручение донести информацию до всех руководителей школ.

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