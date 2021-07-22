Власти Кузбасса потратят более 38 млн рублей на ремонт 600 метров трассы

Департамент контрактной системы Кузбасса организовал электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом участка автомобильной дороги. Стартовая цена контракта составляет 38 474 875 рублей. За эти деньги, которые будут выделены из областного бюджета, исполнителю предстоит провести ремонтные работы трассы Кемерово-Яшкино-Тайга.

В частности, речь идет о устройстве подкюветного дренажа с обеих сторон дороги, дренажных прорезей, ремонте дорожного покрытия и обочин, а также нанесении разметки. Протяженность участка составляет 0,6 км. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2022 года. Сами торги состоятся 29 июля текущего года.