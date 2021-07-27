Власти Кузбасса поставили точку в вопросе выбора вакцины жителями региона

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Кузбасские власти ответили на вопрос о возможности выбора вакцины от вируса COVID-19 на территории региона. С их слов, у местных жителей появилось разнообразие при определении с препаратом.

Информация была озвучена во вторник, 27 июля, в ходе прямого эфира, где на вопросы жителей Кемеровской области отвечали заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова и главный областной специалист общей врачебной практики Лариса Токарева.


Кузбассовцы оказались обеспокоены отсутствием выбора вакцины в регионе и поинтересовались у чиновниц о разнообразии препаратов на территории шахтерского края. В свою очередь представители власти отметили, что в Кузбасс поступила партия "КовиВак", дозы которой уже направлены в пункты вакцинации.

На сегодняшний день выбор есть. Также вчера поступила "ЭпиВакКорона". Количество небольшое, немного больше, чем три тысячи и пришел "Спутник Лайт", заявила замминистра здравоохранения Кузбасса.

Таким образом, к настоящему моменту область оснащена четырьмя разными видами вакцин, направленных на профилактику от китайского вируса.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что главврач кузбасской больницы объяснила возможное отсутствие антител после вакцинации от COVID-19.

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