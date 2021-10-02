Власти Кузбасса попросили у правительства РФ деньги на новые поликлиники

В рамках реализации программы "Моя новая поликлиника" власти Кемеровской области планируют построить на территории региона 34 новых медицинских учреждений. Подробности Сергей Цивилев рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе деловой встречи, прошедшей накануне.

Так, губернатор во время беседы отметил, что уже дан старт строительству первых зданий. Правда для ускорения процесса местным властям необходима материальная поддержка от правительства РФ.

При этом в дальнейшем число новых поликлиник планируют увеличить, но до этого необходимо качественно выполнить заданный план работ.