Власти Кузбасса попросили продлить программу льготной ипотеки в регионе

Согласно данным из федеральных изданий, в качестве инициаторов продления программы ипотеки под 6,5% выступили представители Кузбасса, Ставропольского края, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей. Они направили запрос в Министерство строительства и Совет Федерации.

При этом власти указанных регионов сообщили "Известиям", что начало программы поспособствовало значительному росту выдачи ипотеки и стимулировало строительство. В том числе в шахтерском краю с апреля 2020 льготной ипотекой воспользовались более четырех тысяч семей, взяв займы на сумму свыше девяти млрд рублей.

В Минстрое не ответили на вопрос журналистов о том, планируется ли и дальше продлевать действие программы.

Отмечается, ,что федеральная программа льготной ипотеки, по которой россияне могут получить займ под 6,5% годовых, начала действовать в апреле 2020 года как антикризисная мера в период пандемии. Она должна была завершиться 1 ноября прошлого года, однако власти решили продлить ее до 1 июля 2021 года.