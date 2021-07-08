Власти Кузбасса получили 750 млн рублей на ремонт дорог

Так, Хуснуллин во время совещания президента Владимира Путина с кабинетом министров заявил о дополнительном выделении финансов на работы по обновлению дорог в Кузбассе. При этом он выразил надежду, что деньги удастся усвоить до предстоящего сентября в 2021 году.

— Мы выделили 750 миллионов рублей дополнительно в этом году, буквально неделю назад, на приведение региональных и муниципальных дорог в соответствующее нормативное состояние, — рассказал вице-премьер.

Стоит отметить, что в предыдущем в 2020 году рабочие провели ремонт 385 километров дорог, а обновление 170 километров из них были проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

Старт строительства дорожного полотна назначен на этот год. По мнению представителей федеральных властей новая дорога поможет улучшить экологическую обстановку в городе и уменьшит нагрузку центра области от транзитного автотранспорта.