+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кузбасса получат 300 млн рублей для ускорения строительства больницы

0
Фото:  

Камбин выделил правительству Кемеровской области 300 миллионов рублей на завершение работ по строительству городской многопрофильной больницы в Междуреченске.

300 миллионов рублей поступят в распоряжение кузбасских властей для завершения строительства городской многопрофильной больницы в городе Междуреченск. Отмечается, что в эксплуатацию объект медицины необходимо ввести в 2022 году.

– Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей, чтобы быстрее закончить все работы и открыть больницу в следующем году, – сделал заявление глава Кабинета министров, передает ТАСС.

В общей сложности вместимость комплекса рассчитана на 186 коек для пациентов, а площадь строения превышает 20 тысяч квадратных метров, прокомментировали в администрации Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27923

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined