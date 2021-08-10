Власти Кузбасса получат 300 млн рублей для ускорения строительства больницы

300 миллионов рублей поступят в распоряжение кузбасских властей для завершения строительства городской многопрофильной больницы в городе Междуреченск. Отмечается, что в эксплуатацию объект медицины необходимо ввести в 2022 году.

– Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей, чтобы быстрее закончить все работы и открыть больницу в следующем году, – сделал заявление глава Кабинета министров, передает ТАСС.

В общей сложности вместимость комплекса рассчитана на 186 коек для пациентов, а площадь строения превышает 20 тысяч квадратных метров, прокомментировали в администрации Кемеровской области.