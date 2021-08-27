Власти Кузбасса показали праздничную программу на День шахтера

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Администрация правительства Кемеровской области опубликовала программу празднования Дня шахтера в разных городах региона.

Как сообщается, некоторые мероприятия, приуроченный ко Дню шахтера, стартовали уже сегодня и продлятся до 29 августа. Именно в этот день, в воскресенье, запланированы основные торжества.


Согласно плану мероприятий, в Кемерове 29 августа в линейном парке бульвара Строителей и в "Парке Чудес" состоится фестиваль уличных видов спорта. В этот же день в 12:00 в парковой зоне ДК шахтеров начнется развлекательная программа "ШахтерскоеDELO". Кроме того, на территории арт-мастерской "Лиса" будут организованы мастер-классы, тематические фотозоны, и выставка фотографий "Герои шахтерской профессии". На уличной сцене выступят творческие коллективы, а для детей пройдет познавательная игра "Лампа шахтера".


В Новокузнецке праздничные мероприятия начались 27 августа на Площади общественных мероприятий Центрального района, где проходит универсальная ярмарка. В музее-заповеднике "Кузнецкая крепость" начала работу выставка "Первые шахты Новокузнецка".


Тринадцатые по счету Всероссийские соревнования по мотокроссу, а также чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с коляской состоятся пройдут 28 и 29 августа за 4-м микрорайоном Тыргана в Прокопьевске. Помимо этого, 28 августа на площади у городского фонтана пройдет гала-концерт творческих коллективов.


Для тебе в Юрге будут организованы познавательные мероприятия о профессии шахтера "Золото Кузбасса". В рамках мероприятия юным жителям города расскажут о работе горняков и проведут подвижные игры и конкурсы: "Перевези уголь", "Конец смены" и "Подземный поезд". также запланирован показ фильма о современном труде шахтеров.


На территории Ленинска-Кузнецкого праздник начнется в субботу, 28 августа, с поэтического конкурса имени Николая Попова, автора гимна города. Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской и позволит местным поэтом представить свои новые произведения о шахтерском крае. На следующий день на площади Дворца культуры и искусства, в Сквере трудовой доблести и воинской славы, а также у ДК им. В. И. Ленина состоятся развлекательные программы и концерты.


В Мысках начала работу выставка в окне "С днем шахтера, Кузбасс!". В экспозиции, представленной в детской городской библиотеке, выставлены материалы об угольных предприятиях города и шахтерах. Все желающие также смогут увидеть детские работы, в которых воплощен образ папы-шахтера.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о переводе части мероприятий в Кемерове в онлайн-формат, а также о известных музыкантах, которые будут выступать в разных муниципалитетах на День шахтера.

Да!
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