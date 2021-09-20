Власти Кузбасса показали эскизы нового новокузнецкого аэропорта

0
Фото:  

Эскизы нового аэропорта, который появится в южной столице Кузбасса, появились в открытом доступе в Сети.

Набросками поделились власти Кемеровской области на официальном сайте. Предположительно, сдать объект в эксплуатацию представители городской администрации планируют к началу 2023 года.

– Новое здание проектируется с применением новых технологических решений. Внешний облик фасадов, металлические профили будут передавать индустриальный стиль, соответствующий Новокузнецку как крупному центру металлургической промышленности страны, – подчеркнули местные чиновники.

Стоит отметить, что в новом аэропорту рабочие создадут зону разворота, стоянку для междугородных автобусов и личного транспорта, а также установят сразу три телескопических трапа. При этом старый терминал будет сохранен, правда после строительство нового его закроют, а после переоборудуют под ресторан, зону Duty Free и магазин сувениров.


Новый терминал должен увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час, подытожили власти.

Фото: Администрация Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29093

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined