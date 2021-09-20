Власти Кузбасса показали эскизы нового новокузнецкого аэропорта

Набросками поделились власти Кемеровской области на официальном сайте. Предположительно, сдать объект в эксплуатацию представители городской администрации планируют к началу 2023 года.

– Новое здание проектируется с применением новых технологических решений. Внешний облик фасадов, металлические профили будут передавать индустриальный стиль, соответствующий Новокузнецку как крупному центру металлургической промышленности страны, – подчеркнули местные чиновники.

Стоит отметить, что в новом аэропорту рабочие создадут зону разворота, стоянку для междугородных автобусов и личного транспорта, а также установят сразу три телескопических трапа. При этом старый терминал будет сохранен, правда после строительство нового его закроют, а после переоборудуют под ресторан, зону Duty Free и магазин сувениров.

Новый терминал должен увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час, подытожили власти.