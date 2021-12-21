Власти Кузбасса подтвердили ДТП с участием служебного автомобиля Сергея Цивилева

Сегодня, 21 декабря, появилась информация о том, что служебный автомобиль главы Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на одной из трасс региона. Сообщения очевидцев получили подтверждение.

– Сегодня в 09:00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в Прокопьевск, – говорится в официальном Telegram-канале Сергея Цивилева.

Сообщается, что жертв нет. В результате ДТП есть пострадавшие, они находятся в сознании и им на месте оказана медицинская помощь. На месте работает "скорая". Обстоятельства инцидента будут выяснены сотрудниками ГИБДД.