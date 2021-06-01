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Власти Кузбасса пересмотрят статистику смертности пациентов от COVID-19

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Заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Цигельник сообщил об изменении способа учета смертельных случаев, среди пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

По словам Цигельника, переоценка вклада COVID-19 в статистику смертности будет происходить с подачи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава России. Изменение способа учета заключается в том, что теперь в статистику будут включать смерти пациентов с коронавирусом, наступившие от других заболеваний.

- Скажем, если причиной смерти у человека был инфаркт и у человека была еще коронавирусная инфекция, то по всегда существовавшим правилам врач-патологоанатом должен был поставить основной причиной "инфаркт" — так как это болезнь, которая непосредственно ведёт к смертельному исходу, - сообщил замгубернатора на своей странице в соцсетях.

Цигельник пояснил, что сама по себе коронавирусная инфекция влияет на свертываемость крови, что приводит к тромбообразованию и инфаркту. Поэтому теперь в ряде случаев COVID-19 будет указываться как основная причина смерти, а хронические заболевания – как вторичные. Он также добавил, что после пересмотра статистики, число умерших может возрасти.

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