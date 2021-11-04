Власти Кузбасса перенесли празднование Дня народного единства в Сеть

Представители кузбасского правительства указали, что мероприятия в рамках государственного праздника Дня народного единства состоятся, но большая часть из них пройдет не на городских улицах, а в Сети. Соответствующие меры приняты в связи со сложной обстановкой по заражению граждан опасным вирусом COVID-19 в регионе.

Так, на интернет-площадках будут проведены виртуальные концерты, выставки, экскурсии и другие развлекательные программы в торжественный день.

Однако не смотря на все ограничения коллективы народно-фольклорного этнографического ансамбля "Чылтыс" и танцевальный коллектив "Иллюзия" выступят в Таштаголе возле скульптуры "Золотая Шория".