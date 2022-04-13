Власти Кузбасса озвучили причину резкого подорожания бумаги

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В Минпромторге Кемеровской области рассказали о причине, которая спровоцировала резкое увеличение стоимости бумаги. Также специалист раскрыл информацию о возможности стабилизации цен.

В социальных сетях жители Кемеровской области пожаловались губернатору Сергею Цивилеву, что цены на обычную канцелярскую бумагу за короткий промежуток времени подскочили в несколько раз, что не радует местных граждан.


Ответ на возражение последовал от работника Минпромторга Кузбасса. Специалист объяснил собеседнице, что на одном из крупнейших предприятий по производству бумаги произошел сбой из-за санкций: без импортных химикатов нарушился технологический процесс. Однако к текущему моменту эксперты провели его перестройку и нашли новое решения для масштабного производства. Из такого ответа следует, что в апреле 2022 года поставки бумаги стабилизируются. Правда как это отразится на понижении цен пока еще не известно.

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