Власти Кузбасса озвучили причину резкого подорожания бумаги

В социальных сетях жители Кемеровской области пожаловались губернатору Сергею Цивилеву, что цены на обычную канцелярскую бумагу за короткий промежуток времени подскочили в несколько раз, что не радует местных граждан.

Ответ на возражение последовал от работника Минпромторга Кузбасса. Специалист объяснил собеседнице, что на одном из крупнейших предприятий по производству бумаги произошел сбой из-за санкций: без импортных химикатов нарушился технологический процесс. Однако к текущему моменту эксперты провели его перестройку и нашли новое решения для масштабного производства. Из такого ответа следует, что в апреле 2022 года поставки бумаги стабилизируются. Правда как это отразится на понижении цен пока еще не известно.