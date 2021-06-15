Власти Кузбасса озвучили подробности смертельного пожара на березовской фабрике

В Instagram-аккаунте Алексей Панов поделился подробностями утреннего пожара на березовской обогатительной фабрике.

Отмечается, что на месте проводили работы семь звеньев ГДЗС (газодымозащитная служба), 75 специалистов и 25 единиц техники, пять пожарных расчетов и две бригады горноспасателей. Общая площадь возгорания составила 2 000 кв.м.

Из опасного объекта самостоятельно эвакуировались 38 рабочих. Медицинская помощь потребовалась пяти из них. Одна из сотрудниц предприятия скончалась. Чиновник отметил, что семье погибшей местные власти окажут материальную поддержку.

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В общей сложности на ЦОФ "Березовская" трудились 860 человек, часть из которых будет задействована в работах по восстановлению объекта с сохранением 100% заработной платы. Тем, кто откажется принимать участие в ремонте выплатят 2/3 от оклада за дни восстановления фабрики.

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С возобновлением работы в штатном режиме все сотрудники "Березовской" вернутся на свои рабочие места.

Ранее редакция Avokado сообщала, что здание Центральной обогатительной фабрики загорелось в кузбасском городе.