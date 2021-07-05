Власти Кузбасса озвучили количество новых смертей зараженных COVID-19

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта, анемии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Кемерове. , – говорится в сводке за 5 июля.

Кроме того, сегодня стало известно о 172 новых случаях заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 40 962 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 612 человек, скончались 844.