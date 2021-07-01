Власти Кузбасса озвучили информацию о заражении привитых граждан инфекцией COVID-19

Специалист подтвердила, что на территории шахтерского края были выявлены случаи заболеваемости людей, привитых произведенной в России вакциной от китайского вируса. При этом, по ее словам, процент заражения среди вакцинированных жителей региона не высокий.

– Заражаются привитые в незначительных масштабах. В настоящее время около 420 000 человек получили первый компонент вакцины, 280 000 – оба. Из них заболеваемость не превышает 0,5%, – заключила Зеленина.

Также чиновница обратила внимание земляков на то, что у заболевших после укола людей не наблюдалось развитие тяжелого течения инфекционной болезни.