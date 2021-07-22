Власти Кузбасса озвучили данные по заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных граждан

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в настоящее время по официальным данным Роспотребнадзора в регионе 239 человек заразились коронавирусом после прохождения вакцинации. Этот показатель равен примерно 0,04% от общего количества привитых кузбассовцев, число которых уже достигло 626 тысяч человек.

В свою очередь главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева подтвердила, что сейчас в больницах Кузбасса в основном получают лечение зараженные коронавирусом граждане, которые вакцинацию не проходили. А доля больных среди уже привитых очень мала.

Напомним, ранее власти также объяснили возможность отказа кузбассовцев от обязательной вакцинации от коронавируса.