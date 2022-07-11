Власти Кузбасса ответили на жалобы о высоком транспортном налоге

Размером транспортного налога в Кузбассе озаботился кемеровчанин, который оставил соответствующее обращение в социальной сети.

‒ Лучше бы транспортный налог снизили, а то один из самых высоких в России, ‒ высказался горожанин.

Специалисты Минфина региона в ответ рассказали, что для большинства автовладельцев указанный налог не превышает 2 100 рублей в год. Сотрудники министерства отметили, что размер транспортного налога в Кемеровской области не повышался с 2010 года.

‒ Средства от транспортного налога направляются на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог области, ‒ заявили представители кузбасского Минфина.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что сейчас в регионе не планируется повышение ставок данного налога.