Власти Кузбасса ответили на жалобу о нехватке лекарств после операции

Накануне в социальных сетях жительница Кузбасса рассказала, что уже больше месяца не может приобрести препарат, который показан ей из-за заболевания щитовидной железы. Женщина подчеркнула, что долгое ожидание лечения может негативно сказаться за ее здоровье.

‒ Лучше бы обеспечили больных тиреоидными гормонами, которых нет на складе уже больше месяца... <...> В этом случае промедление (без препаратов) смерти подобно, ‒ посетовала пользовательница Сети.

Представители регионального Минздрава сообщили, что дефицит лекарств, которые восполняют недостаток гормонов "щитовидки", связан с многократным увеличением спроса. При этом поставки, по словам специалистов, идут в обычном режиме.

‒ На время отсутствия лекарственного препарата на фармацевтическом рынке рекомендуем обращаться к лечащему врачу для подбора альтернативной схемы лечения, ‒ отметили сотрудники Минздрава Кемеровской области.

Женщина в ответ заявила, что альтернативного лечения нет. Кроме того, жительница Кузбасса подчеркнула, что перенесла операцию, после которой ей и потребовался препарат.