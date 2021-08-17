Власти Кузбасса ответили на вопрос о необходимости привиться от COVID-19 перед бассейном

В социальных сетях жители Кемеровской области обсуждали недавние новости о спортивном комплексе "Лазурный" в Кемерове, продолжительная реконструкция которого подходит к концу. В связи с этим у кузбассовцев возник вопрос о работе бассейна в условиях пандемии COVID-19.

- Конечно же чтобы туда попасть надо привиться? - написал один из пользователей.

Вскоре на вопрос ответили представители Роспотребнадзора по Кузбассу. По данным ведомства, в настоящее время в законодательстве отсутствуют какие-либо распоряжения, касающиеся вакцинации и посещения бассейнов.

Напомним, ранее об этапе реконструкции "Лазурного" сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.