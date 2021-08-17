+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кузбасса ответили на вопрос о необходимости привиться от COVID-19 перед бассейном

0
Фото:  

Представители Роспотребнадзора Кузбасса прокомментировали вопрос жителей региона о необходимости поставить вакцину от коронавируса перед посещением бассейна.

В социальных сетях жители Кемеровской области обсуждали недавние новости о спортивном комплексе "Лазурный" в Кемерове, продолжительная реконструкция которого подходит к концу. В связи с этим у кузбассовцев возник вопрос о работе бассейна в условиях пандемии COVID-19.

- Конечно же чтобы туда попасть надо привиться? - написал один из пользователей.

Вскоре на вопрос ответили представители Роспотребнадзора по Кузбассу. По данным ведомства, в настоящее время в законодательстве отсутствуют какие-либо распоряжения, касающиеся вакцинации и посещения бассейнов.


Напомним, ранее об этапе реконструкции "Лазурного" сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28152

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined