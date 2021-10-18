Власти Кузбасса ответили на требование граждан о введении массового карантина

В социальных сетях к кузбасским властям обратился молодой человек из Прокопьевска, который заявил, что в его школе болеют коронавирусом как одноклассники, так и педагоги. При этом родители учеников настаивают на введении дистанционного обучения с целью снижения заболеваемости.

- В Кузбассе каждый день заболевают по 100 человек, я требую закрыть школы и техникумы в Прокопьевске, - написал пользователь.

Вскоре от властей региона поступил ответ. В нем говорится, что ситуация по заболеваемости в школах и вузах проверяется ежедневно. Несмотря на то, что эпидемиологический порог уже превышен, массового закрытия учебных заведений на карантин не планируется, поскольку порог "еще не достиг предела".

В то же время представители администрации ответили, что в некоторых случаях классы и группы уходят на карантин, реже такой же участи подвергаются целые школы.

Ведется ежедневная статистика по заболеваемости в школах и ВУЗах, на сегодняшний день эпидемиологический порог превышен, но еще не достиг предела. Поэтому массового закрытия учебных заведений на карантин пока не планируется. Частично классы и группы уходят на карантин, в редких случаях и целые школы. Для принятия подобного рода решения необходимо непосредственное принятие его директором школы, колледжа или ректором ВУЗа.