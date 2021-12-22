Власти Кузбасса отвергли идею бесковидных зон

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Правительство Кемеровской области отказалось от создания зон "COVID-free" и льгот за вакцинацию сотрудников.

Бесковидные зоны и бонусы для предприятий, персонал которых привит от коронавирусной инфекции, не будут введены в Кузбассе. Зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко рассказал, что это может негативно сказаться на бизнесе.

– Пришли к выводу, что нецелесообразно вовлекать в это предпринимателей, которые вынуждены будут концентрироваться не на своих бизнес-процессах, а на разных взаимоотношениях с государством, которое выдает свидетельства о бесковидных зонах, – передает слова Сергея Ващенко ТАСС.

Ранее редакция AVOKADO писала о намерении властей ввести в регионе бесковидные зоны.

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