Власти Кузбасса отвергли идею бесковидных зон

Бесковидные зоны и бонусы для предприятий, персонал которых привит от коронавирусной инфекции, не будут введены в Кузбассе. Зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко рассказал, что это может негативно сказаться на бизнесе.
– Пришли к выводу, что нецелесообразно вовлекать в это предпринимателей, которые вынуждены будут концентрироваться не на своих бизнес-процессах, а на разных взаимоотношениях с государством, которое выдает свидетельства о бесковидных зонах, – передает слова Сергея Ващенко ТАСС.
Ранее редакция AVOKADO писала о намерении властей ввести в регионе бесковидные зоны.
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