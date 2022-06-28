Власти Кузбасса оценили шансы на возвращение "Металлурга" в КХЛ

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Сотрудники министерства физической культуры и спорта Кемеровской области высказались о возвращении популярного клуба в Континентальную хоккейную лигу.

Кузбассовец поинтересовался в социальных сетях, сможет ли новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" вернуться в КХЛ, откуда был исключен в 2017 году.


Представители регионального Минспорта рассказали, что создание и содержание профессиональных спортивных команд осуществляется за счет средств учредителей, а также иных средств, не запрещенных законом РФ. Решение об участии должно быть принято собственниками команд и проработано с потенциальными участниками в лице крупных предприятий и организаций.

– При завершении реконструкции Арены кузнецких металлургов и при привлечении дополнительных источников финансирования, у ХК "Металлург" есть все шансы попасть в КХЛ, – отметили сотрудники Минспорта Кузбасса.

Ранее мэр Новокузнецка прокомментировал ход затянувшегося ремонта Арены металлургов.

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