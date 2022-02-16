Власти Кузбасса отменили ряд ковидных ограничений

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Правительство Кузбасса ослабило коронавирусные ограничения.

Администрация правительства Кемеровской области подписала распоряжение о снятии некоторых ограничений, связанных с COVID-19.


Теперь на мероприятиях допускается 100% заполняемость. В театрах, кинотеатрах, концертных и цирковых организациях, а также на спортивных мероприятиях в закрытых сооружениях нет ограничений по пропускной системе.


Также нововведения коснулись работы отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Чиновники возобновили личные и выездные приемы жителей региона.


Уличные сельскохозяйственные ярмарки могут вновь проводиться на открытом воздухе, однако с ограничением не более 500 человек.


Все снятые ограничения должны сопровождаться соблюдением оставшихся противоэпидемических мер, включая масочный режим и дистанцию в 1,5 метра.


Напомним, ранее власти Кузбасса отменили QR-коды.

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