Власти Кузбасса отменили QR-коды

По распоряжению Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, введенная ранее система QR-кодов отменяется по региону. Соответствующий документ появился на сайте администрации правительства области.

Согласно новому правилу, гражданам больше не требуется предъявлять QR-код, сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от общего количества посадочных мест.

Для общепита снимается ограничение на ночную работу. Заведениям вновь можно обслуживать гостей с 23:00 до 06:00.