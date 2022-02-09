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Власти Кузбасса отменили QR-коды

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В Кемеровской области отменяется система QR-кодов для посещения общественных мест.

По распоряжению Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, введенная ранее система QR-кодов отменяется по региону. Соответствующий документ появился на сайте администрации правительства области.


Согласно новому правилу, гражданам больше не требуется предъявлять QR-код, сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест.


Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от общего количества посадочных мест.


Для общепита снимается ограничение на ночную работу. Заведениям вновь можно обслуживать гостей с 23:00 до 06:00.



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