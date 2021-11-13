Власти Кузбасса отложили введение QR-кодов для постояльцев гостиниц

Сегодня, 13 ноября, прошла деловая программа, приуроченная к началу нового горнолыжного сезона в Шерегеше. Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы и другие места коллективного размещения будет отсрочено для поддержки туристической отрасли региона.

– Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения – это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе – до 20 января 2022 года, – передает слова губернатора Кемеровской области ТАСС.

Сергей Цивилев подчеркнул, что данное условие не распространяется на туристов старше 60 лет. Ранее редакция AVOKADO писала о введении обязательной вакцинации для пожилых кузбассовцев.

Напомним, что с 15 ноября система QR-кодов и ПЦР-тестов будет действовать при посещении большинства общественных мест в Кемеровской области.