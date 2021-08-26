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Власти Кузбасса отказались раскрывать личности кандидатов в мэры Кемерова

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В администрации правительства Кемеровской области не стали раскрывать данные о людях, которые зарегистрировались в качестве кандидатов на пост главы областной столицы.

По данным властей, 23 августа завершился прием необходимых документов от кандидатов, желающих взять на себя управление кузбасской столицей. В ответ на запрос в администрации Кемеровской области ответили, что при передаче бумаг граждане "не дали согласие на передачу их персональных данных третьим лицам". В связи с этим власти сослались на Федеральный закон "О персональных данных" и отказали в предоставлении информации.


Напомним, в 2019 году региональным правительством были отменены прямые выборы мэров Кемерова и Новокузнецка. Полномочия нынешнего главы кузбасской столицы Ильи Середюка заканчиваются в 2021 году. Назначением нового мэра будут заниматься представительными органами на основании конкурса.


В настоящее время специальная комиссия по отбору претендентов, состав которой был определен в конце июля, занимается рассмотрением документов кандидатов в мэры, и завершит эту работу 8 сентября, об этом сообщает "Интерфакс".

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