Власти Кузбасса отчитались о тратах на ремонт дорог в 2021 году

Согласно данным властей, всего за 2021 год уже построено и отремонтировано примерно 350 километров дорог. Из различных источников финансирование на эти работы ушло около 7,4 миллиарда рублей (более 21 миллиона рублей на 1 километр дороги - прим. ред.).

Отмечается, что при реконструкции или ремонте кузбасских дорог проводится также замена или установка ограждений, освещения, дорожных знаков, автобусных остановок, нанесение разметки и благоустройство тротуаров.

На 2022 год власти запланировали отремонтировать еще 149 километров дорог.

Напомним, ранее стало известно, что Кемеровская область получит бюджетный кредит на несколько миллиардов рублей. Деньги направят на благоустройство дорог.