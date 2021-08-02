Власти Кузбасса отчитались о проверке больницы с "недостатком кислорода" для COVID-пациентов

0
Фото:  

В Минздраве Кемеровской области сообщили о результатах проверки больницы, где ранее пациенты ковидария пожаловались на недостаток кислорода.

Речь идет о ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", который расположен в Ленинске-Кузнецком. По данным регионального минздрава, в учреждении развернуто 80 коек для зараженных коронавирусом граждан. Из общего числа пациентов только 48-ми требуется постоянная подача кислорода, остальные же нуждаются в дробной.

- Вместе с тем, при имеющемся в медицинской организации достаточном запасе кислорода (7 тонн), в некоторых палатах выявлен недостаток увлажнителей медицинского газа, что не позволяло обеспечить его одновременное получение пациентами, нуждающимися в дробной оксигенотерапии, - говорится в сообщении ведомства.

Власти также отметили, что руководство учреждения своевременно о ситуации не сообщило и не предприняло мер по устранению проблемы. После вмешательства со складов в больницу поступили палатные концентраторы на 15 пациентов и недостающие увлажнители кислорода. Об этом сообщается на сайте Минздрава Кузбасса.


Напомним, ранее пациенты медцентра пожаловались на нехватку кислорода, из-за чего больным COVID-19 приходилось дышать через аппараты по очереди.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27665

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined