Речь идет о ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров", который расположен в Ленинске-Кузнецком. По данным регионального минздрава, в учреждении развернуто 80 коек для зараженных коронавирусом граждан. Из общего числа пациентов только 48-ми требуется постоянная подача кислорода, остальные же нуждаются в дробной.

- Вместе с тем, при имеющемся в медицинской организации достаточном запасе кислорода (7 тонн), в некоторых палатах выявлен недостаток увлажнителей медицинского газа, что не позволяло обеспечить его одновременное получение пациентами, нуждающимися в дробной оксигенотерапии, - говорится в сообщении ведомства.

Власти также отметили, что руководство учреждения своевременно о ситуации не сообщило и не предприняло мер по устранению проблемы. После вмешательства со складов в больницу поступили палатные концентраторы на 15 пациентов и недостающие увлажнители кислорода. Об этом сообщается на сайте Минздрава Кузбасса.

Напомним, ранее пациенты медцентра пожаловались на нехватку кислорода, из-за чего больным COVID-19 приходилось дышать через аппараты по очереди.