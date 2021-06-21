Власти Кузбасса отчитались о мерах по предотвращению третьей волны COVID-19

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Губернатор Кемеровской области в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в здании администрации местного правительства, заявил о выработанных в регионе мерах для борьбы с распространением китайского вируса.

Совещание состоялось в первый рабочий день, в понедельник, 21 июня. На встрече местные власти обсудили меры, выработанные на территории шахтерского края, которые позволят предотвратить распространение третьей волны инфекции COVID-19. Также чиновники обозначили первоочередные задачи в борьбе с пандемией.

— Для противодействия новой волне коронавируса в регионе есть все необходимые ресурсы: лекарства, опыт врачей в лечении болезни. Мы готовы при необходимости развернуть до 5 тысяч ковидных коек. При этом каждый заболевший должен осознавать свою личную ответственность, — заявил Цивилев.

Также глава Кемеровской области отметил, что среди погибших от китайского вируса пациентов нет ни одного с прививкой.


В настоящий момент на землях шахтерского края развернуты 290 пунктов вакцинации, часть из них круглосуточные. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева муниципалитеты готовятся по первому запросу Минздрава Кузбасса предоставить дополнительный транспорт для оказания помощи врачам.


Из доклада правительства следует, что в ближайшее время в регион поступит более 72 тысяч доз вакцины от коронавируса, а в наличии остается еще 30 тысяч доз. В общей сложности с начала массовой вакцинации в регионе привились 322 тысячи человек, 137 тысяч человек из них — люди старше 60 лет. На промышленных предприятиях и в общественных организациях организованы лектории, на которых специалисты Минздрава будут развенчивать слухи о последствиях прививки, разъяснять ее важность для сохранения здоровья.

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