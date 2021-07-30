Власти Кузбасса оставили в силе действие коронавирусных ограничений до конца лета

1
Фото:  

В связи с эпидобстановкой в Кемеровской области власти приняли решение продлить режим повышенной готовности.

Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, опубликованного в пятницу, 30 июля, в шахтерском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

— Продлить по 31.08.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность", — говорится в документе.

Это означает, что введенные еще в прошлом году ограничения, такие как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, продолжают действовать. Кроме того, сохраняется запрет на работу фуд-кортов, ограничения на время работы мест общепита.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27591

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined