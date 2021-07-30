Власти Кузбасса оставили в силе действие коронавирусных ограничений до конца лета

Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, опубликованного в пятницу, 30 июля, в шахтерском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
— Продлить по 31.08.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность", — говорится в документе.
Это означает, что введенные еще в прошлом году ограничения, такие как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, продолжают действовать. Кроме того, сохраняется запрет на работу фуд-кортов, ограничения на время работы мест общепита.
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