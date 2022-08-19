Власти Кузбасса ослабят ограничения по COVID-19 в крупнейших городах региона

Согласно распоряжению, опубликованному в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса, на территории региона разрешается проведение мероприятий, приуроченных ко Дню шахтера в 2022 году.

Так, 26 августа с 07:00 до 23:00 в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве могут состояться празднования с не более чем 500 участниками. Такие же условия будут действовать для остальных муниципалитетов 27 и 28 августа .

Напомним, что сегодня, 19 августа, в Кузбассе было зафиксировано почти 500 заболевших коронавирусом за сутки.