Власти Кузбасса ослабили коронавирусные ограничения на День шахтера

Согласно опубликованному документу, празднование Дня шахтера, столицей которого в 2021 году стал Киселевск, пройдет с частично снятыми ограничениями на проведение массовых мероприятий. Так, количество участников торжества не должно превышать одну тысячу человек.
Помимо этого, в отдельных территориях региона разрешается проведение массовых мероприятий, а именно - тренировки по боксу. В распоряжении отмечается, что она пройдет в 18 муниципалитетах с участием не более одной тысячи человек и при соблюдении установленных противоэпидемических требований.
Мероприятие пройдет в:
- Анжеро-Судженске,
- Белове,
- Березовском,
- Калтане,
- Кемерове,
- Киселевске,
- Краснобродском,
- Ленинске-Кузнецком,
- Междуреченске,
- Мысках,
- Новокузнецке,
- Осинниках,
- Полысаеве,
- Прокопьевске,
- Тайге,
- Топках,
- Таштаголе,
- пгт Яшкино.
Напомним, ранее стало известно, что режим "Повышенной готовности" на территории Кемеровской области продлится еще месяц.
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