Власти Кузбасса ослабили коронавирусные ограничения на День шахтера

Согласно опубликованному документу, празднование Дня шахтера, столицей которого в 2021 году стал Киселевск, пройдет с частично снятыми ограничениями на проведение массовых мероприятий. Так, количество участников торжества не должно превышать одну тысячу человек.

Помимо этого, в отдельных территориях региона разрешается проведение массовых мероприятий, а именно - тренировки по боксу. В распоряжении отмечается, что она пройдет в 18 муниципалитетах с участием не более одной тысячи человек и при соблюдении установленных противоэпидемических требований.

Мероприятие пройдет в:

Анжеро-Судженске,

Белове,

Березовском,

Калтане,

Кемерове,

Киселевске,

Краснобродском,

Ленинске-Кузнецком,

Междуреченске,

Мысках,

Новокузнецке,

Осинниках,

Полысаеве,

Прокопьевске,

Тайге,

Топках,

Таштаголе,

пгт Яшкино.

Напомним, ранее стало известно, что режим "Повышенной готовности" на территории Кемеровской области продлится еще месяц.