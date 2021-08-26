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Власти Кузбасса ослабили коронавирусные ограничения на День шахтера

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии коронавирусных ограничений для проведения мероприятий на День шахтера.

Согласно опубликованному документу, празднование Дня шахтера, столицей которого в 2021 году стал Киселевск, пройдет с частично снятыми ограничениями на проведение массовых мероприятий. Так, количество участников торжества не должно превышать одну тысячу человек.


Помимо этого, в отдельных территориях региона разрешается проведение массовых мероприятий, а именно - тренировки по боксу. В распоряжении отмечается, что она пройдет в 18 муниципалитетах с участием не более одной тысячи человек и при соблюдении установленных противоэпидемических требований.


Мероприятие пройдет в:

  • Анжеро-Судженске,
  • Белове,
  • Березовском,
  • Калтане,
  • Кемерове,
  • Киселевске,
  • Краснобродском,
  • Ленинске-Кузнецком,
  • Междуреченске,
  • Мысках,
  • Новокузнецке,
  • Осинниках,
  • Полысаеве,
  • Прокопьевске,
  • Тайге,
  • Топках,
  • Таштаголе,
  • пгт Яшкино.

Напомним, ранее стало известно, что режим "Повышенной готовности" на территории Кемеровской области продлится еще месяц.

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