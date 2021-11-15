Власти Кузбасса опубликовали новое распоряжение по мерам против COVID-19

Согласно новому распоряжению, опубликованному на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области-Кузбасс" 13 ноября 2021 года, проверка QR-кодов и ПЦР-тестов не требуется при посещении некоторых общественных мест. Теперь QR-коды не будут проверять при посещении пунктов вакцинации против COVID-19, аптек, а также супермаркетов и дискаунтеров, расположенных в ТРЦ.

Для ряда организаций ‒ их перечень был опубликован нами ранее ‒ меры начали действовать с 15 ноября 2021 года. При посещении этих мест граждане старше 18 лет обязаны предъявить документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания. В некоторых случаях необходим результат ПЦР-теста.

Отметим, что для гостиниц введение системы QR-кодов перенесли на январь 2022 года. По словам губернатора Сергея Цивилева, это должно поддержать туристическую отрасль региона.

Ранее власти Кемеровской области обосновали введение системы ограничений.