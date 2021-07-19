Власти Кузбасса опубликовали документ об обязательной вакцинации против COVID-19

Власти Кузбасса опубликовали новое распоряжение, согласно которому список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации значительно расширен. Из текста документа правительства следует, что привиться от китайского вируса необходимо минимум 60% от общего числа работников организаций.

– Обеспечить выполнение постановления Главного государственного санитарного врача <...> категориям (группам) граждан, предусмотренным постановлением № 10, в установленные постановлением № 10 сроки в объеме не менее 60% от общей численности работников, – указано в подписанном председателем Вячеславом Телегиным распоряжении.

Кроме того, отдельным пунктом прописано, что руководители исполнительных органов власти обязаны провести вакцинацию не менее 60% персонала. Однако есть граждане, которые стали исключением из правил, в число вошли люди с противопоказаниями к препарату.

В настоящий момент Минздраву поручено проверять потребность в вакцине и сопутствующем оборудовании, передавать в Роспотребнадзор сведения о числе вакцинированных. За выполнением постановления обязали следить заместителей губернатора.