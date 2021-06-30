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Власти Кузбасса опубликовали документ о продлении коронавирусных ограничений

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Распоряжение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о продлении режима повышенной готовности в регионе появилось на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документу, появившемуся в открытом доступе в среду, 30 июня, из-за обостренной ситуации с распространением инфекции COVID-19 массовые коронавирусные ограничения продлены на территории шахтерского края.

– Продлить по 31.07.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением <...> "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – указано в документе.

При этом дополнительные ограничения по массовым мероприятиям будут действовать в области две недели с 1 по 14 июля. Речь идет о сборах людей в закрытых помещениях численностью более 50 человек, запрете работы общепита с 2:00 до 6:00 и деятельности фуд-кортов.


Стоит отметить, что в настоящее время по Кузбассу продолжает действовать масочный режим, за нарушение которого местные жители могут получить штрафы.

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