Власти Кузбасса опровергли резкое сокращение нормы выдачи льготного угля

0
Фото:  

После того, как жители столицы Кузбасса сообщили, что норма выдачи угля по льготной цене к праздникам резко сократилась, местные власти решили дать официальный ответ.

Информация о двойном уменьшении норм выдачи льготного угля в Кузбассе появилась в региональных СМИ. Однако в правительстве Кемеровской области назвали подобные сообщения не соответствующие действительности.

– По информации РЭК Кузбасса, нормативы выделения угля были установлены в 2014 году и действуют в настоящее время. Для жителей города Кемерово норматив установлен в пределах от 5 до 8 тонн для сортового угля и от 6 до 9 тонн для рядового угля, – прокомментировали власти.

Чиновники также указали, что в случае долевой собственности каждый из владельцев может или купить уголь по дотируемой цене в пределах своей доли, или же оформить доверенность на одного из них для дальнейшей закупки "черного золота" сразу за двоих.


Стоит отметить, что ранее в СМИ одна из жительниц частного дома в регионе сообщила, что ей привезли всего лишь 2,5 тонны льготного угля вместо положенных 5 тонн. При этом позже стало известно, что эта женщина владеет только половиной дома.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36119

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined