Власти Кузбасса опровергли резкое сокращение нормы выдачи льготного угля

Информация о двойном уменьшении норм выдачи льготного угля в Кузбассе появилась в региональных СМИ. Однако в правительстве Кемеровской области назвали подобные сообщения не соответствующие действительности.

– По информации РЭК Кузбасса, нормативы выделения угля были установлены в 2014 году и действуют в настоящее время. Для жителей города Кемерово норматив установлен в пределах от 5 до 8 тонн для сортового угля и от 6 до 9 тонн для рядового угля, – прокомментировали власти.

Чиновники также указали, что в случае долевой собственности каждый из владельцев может или купить уголь по дотируемой цене в пределах своей доли, или же оформить доверенность на одного из них для дальнейшей закупки "черного золота" сразу за двоих.

Стоит отметить, что ранее в СМИ одна из жительниц частного дома в регионе сообщила, что ей привезли всего лишь 2,5 тонны льготного угля вместо положенных 5 тонн. При этом позже стало известно, что эта женщина владеет только половиной дома.