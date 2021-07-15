Власти Кузбасса оправдали рост цен за "коммуналку" проявлением заботы

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Представители власти шахтерского края объяснили жителям региона причину увеличения цен за коммунальные услуги. По их мнению, завышение тарифов принесет благо местному населению.

Стандартная стоимость услуг ЖКХ увеличилась в июле. В связи с этим специалисты приняли решение изменить расчет субсидий для оказания поддержки гражданам Кемеровской области.


Так, в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса пояснили, что стандарт стоимости коммуналки устанавливается на основе цен, тарифов и нормативов. Его и используют органы соцзащиты для расчета субсидий.

– При увеличении тарифов на услуги ЖКХ размеры региональных стандартов также увеличиваются. В результате гражданин получает субсидию на оплату жилищных и коммунальных услуг в повышенном размере, с учетом изменения тарифов, – пояснили в министерстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса внесли изменения в расчет субсидий на оплату ЖКХ.

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