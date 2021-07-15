Стандартная стоимость услуг ЖКХ увеличилась в июле. В связи с этим специалисты приняли решение изменить расчет субсидий для оказания поддержки гражданам Кемеровской области.

Так, в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса пояснили, что стандарт стоимости коммуналки устанавливается на основе цен, тарифов и нормативов. Его и используют органы соцзащиты для расчета субсидий.

– При увеличении тарифов на услуги ЖКХ размеры региональных стандартов также увеличиваются. В результате гражданин получает субсидию на оплату жилищных и коммунальных услуг в повышенном размере, с учетом изменения тарифов, – пояснили в министерстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса внесли изменения в расчет субсидий на оплату ЖКХ.