Власти Кузбасса официально создали Министерство науки и высшего образования в регионе

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В Кемеровской области официально появилось Министерство науки и высшего образования. О соответствующих планах региональные власти начали говорить еще в начале весны.

В понедельник, 24 мая, власти опубликовали постановление "О создании Министерства науки и высшего образования Кузбасса", согласно которому ведомство официально начинает работу в регионе. Сокращенное наименование — Миннауки Кузбасса.


Согласно документу, новое министерство занимается делами в сфере высшего образования и допобразования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, развития техцентров и технопарков. В задачи Миннауки входит создание условий для развития инновационного потенциала и привлекательности региона, а также международного
и межрегионального сотрудничества в сфере высшего образования
и науки.


В ведении министерства также будут вопросы бюджетного финансирования и привлечения внебюджетного для
развития инновационной деятельности региона. Постановление подписал председатель правительства Кемеровской области В.Н. Телегин.


О создании министерства власти сообщили еще в марте этого года.

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