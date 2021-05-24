Власти Кузбасса официально создали Министерство науки и высшего образования в регионе

В понедельник, 24 мая, власти опубликовали постановление "О создании Министерства науки и высшего образования Кузбасса", согласно которому ведомство официально начинает работу в регионе. Сокращенное наименование — Миннауки Кузбасса.
Согласно документу, новое министерство занимается делами в сфере высшего образования и допобразования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, развития техцентров и технопарков. В задачи Миннауки входит создание условий для развития инновационного потенциала и привлекательности региона, а также международного
и межрегионального сотрудничества в сфере высшего образования
и науки.
В ведении министерства также будут вопросы бюджетного финансирования и привлечения внебюджетного для
развития инновационной деятельности региона. Постановление подписал председатель правительства Кемеровской области В.Н. Телегин.
О создании министерства власти сообщили еще в марте этого года.
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