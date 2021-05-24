Власти Кузбасса официально создали Министерство науки и высшего образования в регионе

В понедельник, 24 мая, власти опубликовали постановление "О создании Министерства науки и высшего образования Кузбасса", согласно которому ведомство официально начинает работу в регионе. Сокращенное наименование — Миннауки Кузбасса.

Согласно документу, новое министерство занимается делами в сфере высшего образования и допобразования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, развития техцентров и технопарков. В задачи Миннауки входит создание условий для развития инновационного потенциала и привлекательности региона, а также международного

и межрегионального сотрудничества в сфере высшего образования

и науки.

В ведении министерства также будут вопросы бюджетного финансирования и привлечения внебюджетного для

развития инновационной деятельности региона. Постановление подписал председатель правительства Кемеровской области В.Н. Телегин.

О создании министерства власти сообщили еще в марте этого года.