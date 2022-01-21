Власти Кузбасса обозначили суточный прирост заболевших коронавирусом

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Согласно официальным данным, более 310 человек заразились коронавирусом в Кемеровской области за прошедшие 24 часа.

По информации властей на утро 21 января, 313 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии было поставлено 90 733 диагноза "COVID-19".


Кроме того, за прошедшие 24 часа:

  • несколько жителей Кемеровской области скончались от последствий опасного вируса;
  • выздоровели 326 человек;
  • продолжили лечение 5 902 кузбассовца;
  • остались под медицинским наблюдением 8 842 жителя региона.

Напомним, что сейчас власти готовятся к появлению в области штамма коронавируса "омикрон". Российский медик рассказал о том, как проявляется "омикрон" у детей. Кузбасский специалист обозначил, в чем состоит опасность нового штамма.

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