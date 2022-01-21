Власти Кузбасса обозначили суточный прирост заболевших коронавирусом

По информации властей на утро 21 января, 313 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии было поставлено 90 733 диагноза "COVID-19".

Кроме того, за прошедшие 24 часа:

несколько жителей Кемеровской области скончались от последствий опасного вируса;

выздоровели 326 человек;

продолжили лечение 5 902 кузбассовца;

остались под медицинским наблюдением 8 842 жителя региона.

Напомним, что сейчас власти готовятся к появлению в области штамма коронавируса "омикрон". Российский медик рассказал о том, как проявляется "омикрон" у детей. Кузбасский специалист обозначил, в чем состоит опасность нового штамма.