Власти Кузбасса обозначили суточный прирост заболевших коронавирусом

По информации властей на утро 21 января, 313 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии было поставлено 90 733 диагноза "COVID-19".
Кроме того, за прошедшие 24 часа:
- несколько жителей Кемеровской области скончались от последствий опасного вируса;
- выздоровели 326 человек;
- продолжили лечение 5 902 кузбассовца;
- остались под медицинским наблюдением 8 842 жителя региона.
Напомним, что сейчас власти готовятся к появлению в области штамма коронавируса "омикрон". Российский медик рассказал о том, как проявляется "омикрон" у детей. Кузбасский специалист обозначил, в чем состоит опасность нового штамма.
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