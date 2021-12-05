Власти Кузбасса обозначили суточную заболеваемость COVID-19 в регионе

Согласно официальным данным на утро 5 декабря, 363 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, трое жителей региона стали новыми жертвами опасного вируса. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 76 240 человек, скончавшихся от последствий COVID-19 – 1 594.

Власти региона обозначили следующую суточную заболеваемость в муниципалитетах:

Кемерово – 67, Новокузнецк – 59, Белово – 31, Прокопьевск – 23, Новокузнецкий МР – 21, Междуреченск – 18, Юрга – 14, Мыски – 14, Осинники – 11, Топкинский МО – 11, Беловский МО – 10, Гурьевский МО – 9, Анжеро-Судженск – 8, Калтан – 8, Промышленновский МО – 8, Киселевск – 7, Ижморский МО – 7, Березовский – 6, Юргинский МО – 5, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО – 4, Тайга – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мариинский МО – 2, Яйский МО – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Кроме того, за прошедшие сутки выписаны из медучреждений 245 жителей региона. Продолжают лечение от COVID-19 на сегодняшний день 5 254 кузбассовца. Под наблюдением остаются 16 570 человек.