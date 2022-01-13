Власти Кузбасса обозначили стоимость транспортных карт

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Стало известно о стоимости транспортных карт для проезда в городском общественном транспорте.

В связи с инфляционными процессами стоимость проезда в общественном транспорте будет увеличена уже с 15 января этого года.


Для поддержки граждан власти ввели транспортные карты, воспользоваться которыми можно будет с февраля 2022го.


По их мнению, жителям которые часто пользуются общественным транспортом, такая карта поможет значительно экономить на оплате за проезд.

- Стоимость проездного билета для пенсионеров составит 600 рублей, для учащихся - 700 рублей, другим пассажирам проездной обойдется в 1250 рублей, - передает Министерство транспорта Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о подорожании проезда в общественном транспорте в Кузбассе.

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